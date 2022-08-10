بدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية أكتوبر القادم.. و50 ألف مصروفات العام

المنوفية - فريق المحافظات

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس جامعة طارئ "أونلاين" وذلك لمتابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية حيث تقرر بدء الدراسة بها ومقرها طريق مصر إسكندرية الزراعى مركز بركة السبع للعام الجامعى 2022/2023 من خلال برنامجين دراسيين هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية (كلية الهندسة)، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى).



وناقش رئيس الجامعة مع الأعضاء الأعداد المطلوبة وقيمة المصروفات بكل برنامج حيث وافق المجلس على تحديد قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسى ببرنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية (50 ألف جنيه)، وببرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (40 ألف جنيه)، مؤكدا أن هذه القيمة لاتعادل القيمة الفعلية للبرامج التعليمية، حيث تحملت الدولة على عاتقها التكلفة الكبري التى تخطت المليارات وذلك فى إطار توجهات ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولاتهدف للربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية.



وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته الكبيرة والمستمرة من أجل تطوير البرامج التعليمية، والتوسع فى البرامج الجديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعى يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، ومواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولى ومواكبة للتطور التكنولوجى.



كما توجه رئيس الجامعة بخالص التهنئة لجميع أبناء الجامعة على هذا الإنجاز الجديد الذى تحقق لخدمة الطلاب من المحافظة والمحافظات المجاورة وتقديم برامج تعليمية متميزة بجامعة على أحدث مستوى من الإنشاءات والتجهيزات.



وسوف تعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الفترة القادمة.

