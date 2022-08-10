اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:02 م
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بالطوب والعصي.. أهالي قرية إبشواى بالغربية يتخلصون من كلب ضال عقر 22 شخصا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:44 م
بالطوب والعصي.. أهالي قرية إبشواى بالغربية يتخلصون من كلب ضال عقر 22 شخصا كلب ضال - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نجح أهالي قرية إبشواي الملق التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية في التخلص من كلب ضال باستخدام الطوب والعصي بعدما عقر 22 شخص من أبناء القرية.

وعاش أبناء القرية خلال الـ48 ساعة الماضية في حالة من الرعب والفزع بعدما هاجمهم كلب ضال وأصاب 22 شخصا بإصابات متفرقة.

وشنت مديرية الطب البيطري حملة مكبرة بالقرية للقضاء عليه وتم وضع الطعوم في عدة مناطق وبعد مطاردة للكلب تم التخلص منه باستخدام الطوب والعصي.

وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بعدم إلقاء بقايا الطعام ومخلفات المنازل في الشوارع ووضعها في صناديق القمامة للحد من انتشار الكلاب الضالة ويصعب الأمر على الأطباء البيطرين في القضاء عليها.



 


محافظة الغربية

كلب ضال

قرية ابشواي الملق

قطور



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