انجازات قطاع النقل: زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112%

كتبت أسماء أمين

حقق قطاع النقل إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، منها وفقا لوزارة التخطيط فى تقرير لها:

1- 307 مليار جنيه استثمارات قطاع النقل خلال 22/2023 ، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.

2-زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020

3- زيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبريًا عام 2013 إلى 4159 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 75%

4- زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبريًا عام 2013 إلى 1848 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 790%

5- تطوير عدد الـمحاور على النيل من 38 محورًا عام 13/2014 إلى 49 محورًا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، 6- خَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%،

7- انخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.

8- قفزت مصر بالتصنيف العالـمي لجودة الطُرُق 85 مركزًا، من الـمركز 113 إلى الـمركز 28 عالـميًا عام 2020.