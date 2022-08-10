اليمن وألمانيا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

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بحث القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة اليمن في ألمانيا لؤي الإرياني، مع نائب مدير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية فيليب كنبمان، القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة الدعم التنموي الألماني لليمن.



واستعرض الإرياني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - تطورات الهدنة الأممية والمستجدات المرتبطة بها على كافة المسارات.

من جانبه، أكد فيليب موقف بلاده المتمثل بضرورة دعم السلام والهدنة في اليمن وضرورة فتح الطرق في تعز، مشيرا إلى أهمية دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، معربًا عن أمله في إحلال السلام في اليمن، مجددا اهتمام ألمانيا بتطوير العلاقات الثنائية مع اليمن.