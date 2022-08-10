الكرملين يحذر من أى محاولات لعزل روسيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمتري بيسكوف، أن محاولات عزل روسيا ومواطنيها ما هي إلا عملية عقيمة لن تجدي أي نفع للغرب.

ووصف بيسكوف -في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"اللاعقلانية"، وأكد أنها تعبر عن تفكيره هو فقط، محذرًا من أن أي محاولات لعزل الروس أو لعزل روسيا هي عملية لا آفاق لها، ولا يمكن التعامل معها إلا بشكل سلبي.

وأشار المتحدث إلى أن الدول الأوروبية التي تدعم كييف ستبدأ عاجلاً أم آجلاً في التساؤل "هل يقوم زيلينسكي بكل شيء بشكل صحيح؟ ولماذا تدفع شعوبنا ثمن نزواته؟ لذا، يجب أن يعي الجانب الأوكراني ذلك".. موضحًا أن الرئيس الأوكراني يتعين عليه أن يدرك أن الدول الأوروبية التي تحاول معاقبة روسيا الآن، كما تقول، تدفع بالفعل فاتورة ذلك، إلى جانب مواطنيها.

جاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على مقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع إحدى الصحف الأمريكية والتي طالب فيها الدول الغربية بحظر دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

كان الرئيس الروسي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.