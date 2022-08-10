القوات الجوية الفضائية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية فى سماء نيكولاييف

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط القوات الجوية الفضائية الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولاييف.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، حيث تابع أن الضربات فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، دمرت في قرية "كراسنوغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريا، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلا عن 7 مركبات.