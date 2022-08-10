الصين بصدد إطلاق مختبر ثان إلى المحطة الفضائية أكتوبر المقبل

وصل مختبر Mengtian الذي سيصبح قريبا جزءا من المحطة الفضائية الصينية مطار "وان تشانج" الصيني الفضائي، حيث سيتم إطلاقه من هناك في أكتوبر المقبل، أفادت بذلك إدارة برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة.

وحسب الإدارة فإن كل معدات وأجهزة المختبر لا تزال بحالة جيدة، وسيتم نصب المختبر قريبا على الصاروخ، حيث سيخضع للفحص النهائي قبل إطلاقه إلى المحطة الفضائية الصينية.

يذكر أن "مانجتيان" هو مختبر علمي ثان مخصص للمحطة الفضائية الصينية، وإنه سيستخدم لتحقيق المشاريع الفيزيائية المائية وتلك التي لها علاقة بالجاذبية المحدودة. أما المختبر العلمي الأول الذي تم إطلاقه إلى المحطة الصينية في 24 يوليو الماضي فيخصص لإجراء التجارب البيولوجية.

جدير بالذكر أن المحطة الفضائية الصينية تحلّق في مدار الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر ويتوقع أن تخدم لمدة 10 أعوام.

وتتسع المحطة لـ3 رواد فضاء أو 6 رواد فضاء مؤقتا في حال استبدال الطواقم.

وتم تصميم جسم المحطة على شكل حرف Т، وفيها 3 وحدات للالتحام وبوابة للخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف. وبلغ وزن المحطة 66 طنا، حجم أقسامها 110 أمتار مكعبة.

ويتوقع أن تكون المحطة الجاهزة تماما للاستخدام نهاية العام الجاري. ويمكن أن تستضيف المحطة كذلك رواد فضاء من دول أخرى.