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الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ3 آلاف و709 مصاب بمرض الدرن

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:04 ص
الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ3 آلاف و709 مصاب بمرض الدرن وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 963 ألف و700 متردد على مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمة العلاجية "بالمجان" لـ3 آلاف و709 مصاب بمرض الدرن تم تشخيصهم خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير جميع الأدوية لعلاج مرضى الدرن والدرن المقاوم للأدوية.
 
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم وضع خطة مستقبلية لخفض معدلات الإصابة من خلال الفحص الدورى المجانى للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج، لافتًا أنه تم إعطاء العلاج الوقائى لعدد 586 من المستحقين لصرف العلاج الوقائى مثل مرض نقص المناعة المكتسبة، والمخالطين لمرضى الدرن أقل من خمس سنوات، ومرضى الفشل الكلوى ومرضى زراعة الأعضاء.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إجراء الكشف والأشعة لـ 4آلاف و863 مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يونيو الماضي، منوهًا أنه يجرى اتخاذ اجراءات إنشاء مركز مخصص لعلاج مرضى الدرن بمحافظة أسيوط، وذلك بغرض التوسع فى أماكن علاج المرضى.
 
وذكر الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 متدرب من أطباء وتمريض على أعمال مكافحة الدرن وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى، خلال الفترة من يوم 16 مايو وحتى يوم 6 يونية الماضي، كما يتم عمل محاضرات أسبوعية فى الأمراض الصدرية بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة.
 
وتابع "أمين" أن اعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التى تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.
 

الصحة

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الدرن

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مستشفيات الصدر



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