الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تأمين المواطنين فى كل مكان وتحت أى ظرف

كتب: أحمد جمعة

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية في حكومة نجلاء بودن.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان لها أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التونسى على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني.

ونوه الرئيس التونسى بالجهود التي تبذلها قوات الأمن للحفاظ على الأشخاص والممتلكات، وللحفاظ أيضا على حرية التعبير.

وجدد الرئيس التونسى دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها. وذكر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.