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الرئيس الأمريكى: خطتنا الاقتصادية ناجحة والتضخم بدأ فى الاعتدال

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:47 م
الرئيس الأمريكى: خطتنا الاقتصادية ناجحة والتضخم بدأ فى الاعتدال جو بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن خطة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية ناجحة والتضخم بدأ في الاعتدال، وفقا  لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.
 
وفى وقت سابق قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن على علم بمداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وأضاف البيت الأبيض، أن تحقيقات وزارة العدل مستقلة ونحن لا نتدخل بها، وأوضح البيت الأبيض: علمنا بمداهمة منزل دونالد ترامب من وسائل الإعلام.
 
وقال البيت الأبيض، إن وزارة العدل هي المعنية بكل ما يتعلق بمداهمة منزل دونالد ترامب.

بايدن

أمريكا

اقتصاد

اقتصاد أمريكا

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