الدنمارك تعتزم إرسال مدربين عسكريين لبريطانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

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أعلن وزير الدفاع الدنماركي، مورتن بودسكوف، أن بلاده تعتزم إرسال مدربين عسكريين إلى بريطانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين.



وأضاف بودسكوف - وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - "في غضون فترة قصيرة، سترسل الدنمارك 130 مدربا عسكريا إلى بريطانيا لتقديم تدريبات عسكرية أساسية، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية والعمليات التكتيكية، للجنود الأوكرانيين الذين لديهم خبرة عسكرية محدودة".



وتابع أن الدنمارك ستدرب أيضا عسكريين أوكرانيين على الأراضي الدنماركية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى ستكون تثقيف ضباط الجيش.