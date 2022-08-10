الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية باعتماد خط التنظيم 3 شوارع بقها

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 173 الصادر اليوم الأربعاء، قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رقم 1033 لسنة 2022، بشأن اعتماد خط التنظيم ل3 شوارع بمدينة قها بمحافظة القليوبية.



وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلي مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية المؤرخة 7/7/2021، بشأن اعتماد خط التنظيم الثلاثة شوارع بمدينة قها وتأشيرها عليها بالموافقة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۹ ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 20179 بتاريخ 21/7/2022، وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم 1376 لسنة 2022.



وجاءت المادة الأولي، أنه يعتمد خط التنظيم لثلاثة شوارع بمدينة قها على النحو التالي:

- شارع بور سعيد بداية من شارع مجلس مدينة قها شمالاً إلى بداية المقابر جنونا بعرض 15م بطول 1130.7م.

- شارع القناطر الخيرية يبدأ من طريق مصر - إسكندرية الزراعي وحتى شارع بورسعيد بعرض 15م بطول 654م.

- شارع حافظ عبد الباقي يبدأ من شارع القناطر الخيرية حتى داير الناحية بعرض 10م بطول 114م وذلك طبقا للخريطة المعتمدة من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 238 لسنة 2017 وتعديله والمعتمدة منا.



كما تضمنت المادة الثانية، أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أما المادة الثالثة فعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.

















