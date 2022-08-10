اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار لـ"محمد عمران" بتسجيل صندوق تأمين العاملين بمحطات إدفو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:31 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار لـ"محمد عمران" بتسجيل صندوق تأمين العاملين بمحطات إدفو الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 173 لسنة 2022، قرار رقم 242 لسنة 2022، للدكتور محمد عمران بعد انتهاء فترة توليه قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمحطات وطلمبات إدفو.
 
ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 
 
صندوق تأمين العاملين بمحطات إدفو
صندوق تأمين العاملين بمحطات إدفو

الاشتراكات
الاشتراكات

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

العجز الجزائي المستديم
العجز الجزائي المستديم

الميزة التأمينية
الميزة التأمينية

الخروج الجماعي
الخروج الجماعي

 


صندوق تأمين

صناديق التامين الخاصة

محطات ادفو

الجريدة الرسمية

الرقابة المالية



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