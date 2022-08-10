التنمية المحلية توجه بالمحافظات بتطبيق مواعيد غلق المحلات 11 مساء بكل حسم

كتب ـ على عبد الرحمن

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم، والخاصة بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات، بحيث تغلق المحلات في الساعة 11 مساء، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار.

ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بدأ العمل بها في 1 ديسمبر 2020 وفقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.