التحقيقات: المتهمة بالنصب على مواطنين بالجيزة أوهمتهم بتوفير فرص عمل بالخارج

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أن المتهمة بالنصب على المواطنين في منطقة حدائق الاهرام، اوهمت المجنى عليهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج بخلاف الحقيقة، وتمكنت بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، معلومات وتحريات تفيد قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة إعلانات وهمية تدعى فيها قدرتها لتسفير راغبى العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها حال تواجدها بمقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطها وبحوزتها (مجموعة من استمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر – عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالمجنى عليهم)، كما أمكن الإستدلال على أحد المجنى عليهم (عامل – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله إتهم المذكورة بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج.. وعدم وفائها بذلك، وبمواجهتها إعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.