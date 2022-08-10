البورصة: تنفيذ 4 صفقات على شركات حكومية بقيمة 24.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشفت البورصة المصرية، عن تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على 4 شركات وهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة 24.9 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيانات مختلفة، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 462.2 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.5 مليار جنيه.

وتم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 298 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3.02 مليار جنيه.

وتم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 250.1 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.3 مليار جنيه.

تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مصر لإنتاج لأسمدة-موبكو لعدد 57.3 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.1 مليار جنيه.