وكان من المقرر أن يكون الاضراب مفتوحا لحين انعقاد الجمعية العامة لجمعية المصارف اليوم الأربعاء لتتخذ قرارها بشأن الاستمرار في الاضراب من عدمه، إلا أن جمعية المصارف قررت الاكتفاء بالإضراب ليوم واحد فقط على أن تعاود البنوك فتح أبوابها أمام المواطنين اليوم الأربعاء.



ونفذت البنوك العاملة في لبنان أمس إضرابا عن العمل التزاما بقرار مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان والذي اعتبره بمثابة إنذار عام لدعوة الجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.



على صعيد متصل، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة أمس على المنصة الرسمية لمصرف لبنان المركزي "صيرفة" وذلك بالتزامن مع الإضراب الذي نفذته البنوك العاملة في لبنان.



وارتفع سعر الصرف على المنصة بمقدار 300 ليرة لكل دولار في يوم واحد ليسجل 26100 ليرة بعد ان ختم تعاملات الأسبوع الماضي على متوسط سعر 25800 ليرة لكل دولار، وهو ما يترتب عليه زيادة في جدول أسعار الوقود الذي يصدر دوريا مع كل تغير في سعر الصرف بالإضافة إلى سعر فواتير الاتصالات والانترنت وعدد من الخدمات التي باتت مرتبطة بسعر منصة صيرفة صعودا وهبوطا.