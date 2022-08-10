اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:04 ص
أكرم القصاص
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البنتاجون يؤكد إرسال صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 ص
البنتاجون يؤكد إرسال صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا البنتاجون وأوكرانيا
أ ش أ

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أكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة كولين كال، أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ مضادة للإشعاع إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الوزارة بإرسال الصواريخ.
 
وقال كال، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الصواريخ تم إرسالها كجزء من حزمة المساعدات الأخيرة التي أقرتها وزارة الدفاع الأمريكية، مما يعني أن البنتاجون يرسل هذه الأسلحة من مخزونه الخاص، مضيفا: "في حزم المساعدات الأخيرة، قمنا بتضمين عدد من الصواريخ المضادة للإشعاع التي يمكن إطلاقها من الطائرات الأوكرانية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات على الرادارات الروسية وأشياء أخرى".
 
وأدلى كال بهذه التصريحات بينما كان يتحدث عن كيفية عمل البنتاجون لتعزيز قدرات القوات الجوية الأوكرانية، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المضادة للإشعاع التي تم إرسالها إلى أوكرانيا أو النوع المحدد.
 
جاء هذا الكشف في الوقت الذي أعلن فيه البنتاجون عن تقديم حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، والتي تشمل من بين أشياء أخرى ذخيرة لأنظمة الصواريخ عالية الحركة و 75 ألف طلقة من عيار 155 ملم من المدفعية والذخيرة.

البنتاجون

اوكرانيا

الحرب فى اوكرانيا

الدفاع الأمريكية



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