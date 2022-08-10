الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير فى الرطوبة الأيام المقبلة

رامى محيى الدين

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير جدًا؛ على الرغم من قلة درجات الحرارة عن المعدلات الواقعية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن درجات الحرارة تتراوح هذا الأسبوع، بين 33 و34 درجة على القاهرة وتكون محسوسة بين 37 و38 درجة، لافتة إلى أن الرطوبة على الساحل الشمالي مرتفعة جدًا وتصل نسبتها إلى 95%.

وتابعت رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن المناطق القريبة من المسطحات المائية تكون فيها مرتفعة جدًا، لافتة إلى أن الحرارة تصل بين 42 إلى 43 درجة على محافظة الأقصر، بينما تكون الرطوبة مرتفعة على مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لافتة إلى أن شهر 8 يشهد درجة رطوبة مرتفعة.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال هذه الأيام؛ خاصة مرضى الصدر وضيق التنفس؛ في ظل الأجواء التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة والرطوبة.