اعترافات لصوص السيارت بالقاهرة: بنسرقها بأسلوب كسر الزجاج

كتب سليم على

اعترف شخصان متهمان بسرقة محتويات السيارات في دائرة قسم البساتين، بأنهما يعتمدان على تتبع ومراقبة أصحاب السيارات المستهدف سرقتها ومن ثم استخدام أسلوب كسر الزجاج والاستيلاء على محتوياتها والهروب من مكان الحادث.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، تفيد فيه بأنها عقب ركن السيارة ملكها بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالى ولدى عودتها اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أن مرتكبي الواقعة شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال ركوبهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة" وكذا سيارة أخرى "مستأجرة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج "، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على 7 هواتف محمولة، جهاز "لاب توب"، مجموعة من الحقائب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر"لاب توب" مجهولة المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات أقرا بأنها من متحصلات وقائع سرقات أخرى، بذات الأسلوب باستخدام السيارتين المضبوطتين بحوزتهما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.