اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالاخشاب بطريق "الغردقة - غارب" دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

اشتعلت النيران مساء اليوم الأربعاء في سيارة سيارة نقل محملة بالاخشاب، علي طريق الغردقة/ غارب، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة علي الحريق دون اصابات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حول الواقعة .

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد باشتعال النيران بسيارة نقل كبيرة محملة بالاخشاب، وذلك بالكيلو 60 طريق الغردقة - رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وجود أية إصابات، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.