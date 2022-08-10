اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استقرار الأوضاع بمستشفى كفر الشيخ العام بعد رفع آثار الحريق.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:04 م
استقرار الأوضاع بمستشفى كفر الشيخ العام بعد رفع آثار الحريق.. صور جانب من العمل بالمستشفى
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقرت الأوضاع بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب الانتهاء من رفع آثار الحريق بعناية الباطنة، بسبب ماس كهربائي، وعقب نقل 12 مريضا لـ 5 مستشفيات، واستقرار حالتهم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريرا من مديرية الصحة بكفر الشيخ يفيد استقرار الحالة بمستشفى كفر الشيخ العام، وباشر الأطباء عملهم في كافة الاقسام، وأنه اطمأن بنفسه على سلامة المرضى بكافة أقسام المستشفى، كما اطمأن على حالة المرضى الذين جرى نقلهم لعنايات المستشفيات.

كانت عناية الباطنة قد شهدت حريق جراء ماس كهربائي، وجرى نقل 12 مريضا لـ 5 مستشفيات من خلال سيارات اسعاف مجهزة بتنفس صناعي، واطمأن محافظ كفر الشيخ على استقرار حالتهم.


 

استقرار الوضع بالمستشفى
استقرار الوضع بالمستشفى

 

استقرار الوضع بمستشفى كفر الشيخ العام
استقرار الوضع بمستشفى كفر الشيخ العام

 

 

جانب من العمل بالمستشفى
جانب من العمل بالمستشفى

 

 

جانب من متابعة العمل بالمستشفى
جانب من متابعة العمل بالمستشفى
جانب من ممارسة العمل
جانب من ممارسة العمل
صرف الادوية
صرف الادوية
مباشر العمل بالمستشفى
مباشرة العمل بالمستشفى

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مستشفى عام

باطنة

سيارات اسعاف

حريق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة