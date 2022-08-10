استقرار الأوضاع بمستشفى كفر الشيخ العام بعد رفع آثار الحريق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقرت الأوضاع بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب الانتهاء من رفع آثار الحريق بعناية الباطنة، بسبب ماس كهربائي، وعقب نقل 12 مريضا لـ 5 مستشفيات، واستقرار حالتهم.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريرا من مديرية الصحة بكفر الشيخ يفيد استقرار الحالة بمستشفى كفر الشيخ العام، وباشر الأطباء عملهم في كافة الاقسام، وأنه اطمأن بنفسه على سلامة المرضى بكافة أقسام المستشفى، كما اطمأن على حالة المرضى الذين جرى نقلهم لعنايات المستشفيات.



كانت عناية الباطنة قد شهدت حريق جراء ماس كهربائي، وجرى نقل 12 مريضا لـ 5 مستشفيات من خلال سيارات اسعاف مجهزة بتنفس صناعي، واطمأن محافظ كفر الشيخ على استقرار حالتهم.









استقرار الوضع بالمستشفى



استقرار الوضع بمستشفى كفر الشيخ العام



جانب من العمل بالمستشفى



جانب من متابعة العمل بالمستشفى



جانب من ممارسة العمل



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