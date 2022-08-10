اجتماع لمناقشة خطط منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد رئيس مدينة الأقصر، إجتماعاً موسعاً بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومديري الإدارات التنفيذية بالمدينة (البيئة والإشغالات والمتابعة الميدانية) ومشرفى البيئة بالأحياء، لمتابعة خطة رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة خلال الثلاث ورديات ورفع القمامة أولاً بأول على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري.



كما ناقش رئيس مدينة الأقصر، الإجتماع الإجراءات المتخذة حيال قوانين إشغال الطريق والبيئة، والتأكيد على رفع أي إشغال يعوق الطريق العام من عوائق حديدية وإطارات أمام المحال التجارية وبائعين جائلين وغيرها، فضلاً عن تحرير محاضر نظافة ومحاضر بيئية لمن يخالف قرارات مجلس الوزراء بمواعيد غلق المحلات وتدخين الشيشة بالمقاهي والكافتيريات، ومراجعة تراخيص الجمعيات والشركات الخاصة بجمع القمامة من المنبع سواء من المنازل أو البواخر النيلية داخل المدينة.



كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي ورشة وخلية عمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل به والوقوف على أداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي، لتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر ، وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي.



وقام رئيس المدينة بمتابعة تعاملات المواطنين بمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، مشدداً بضرورة تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول كافة الخدمات،والتراخيص اللازمة، وعدم التقاعس تجاه تقديم خدمة لائقة للمواطن الأقصري، وشدد رئيس المدينة على حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الانتهاء من طلباتهم، وتلاشي أي معوقات تعوق العمل، موجها العاملين بتسجيل كافة المعاملات على المنظومة بالمدينة.



ووجه اللواء دكتور علي الشرابي، بتنظيم قاعدة الأعمال والإلتزام بنظام الشباك الواحد، وتوافر كافة الإمكانيات اللازمة لملتقي الخدمة، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الأقصر يواصل جهوده من أجل خدمة الأهالي والتسيير عليهم فى كافة الإجراءات.





إجتماع لمناقشة خطط منظومة النظافة بمدينة الأقصر



إجتماع لمناقشة خطط منظومة النظافة ورفع الإشغالات











