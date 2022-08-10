إنفوجراف.. الأقصر تنتهى من العمل فى 13 مجمعا خدميا لدعم 663 ألف مواطن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الانتهاء من إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.



وأكد محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.



وأشار المسشار مصطفى ألهم، إلي أن المجمعات تم إنشاؤها داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ففي مركز ومدينة إسنا تم إنشاء المجمعات التالية:- (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، وفي مركز ومدينة أرمنت تم إنشاء المجمعات التالية:- ( السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وسيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التى تُسهِّل تقديم الخدمة.





إنفوجراف.. الأقصر تنتهى من العمل فى 13 مجمع خدمى











