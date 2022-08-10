إصابة 19 شخصا بينهم أطفال فى تصادم سيارتين بطريق المنصورة - الزقازيق

فريق المحافظات

أصيب 19 شخصًا بينهم 11 طفلًا، إثر وقوع حادث تصادم بين ‏سيارة نقل ركاب "ربع نقل" مع أخرى نقل ثقيل، على طريق المنصورة – الزقازيق بالقرب من قرية ‏ميت أبو العربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير ‏المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق ‏المنصورة الزقازيق، أمام قرية ميت أبو العربي بدائرة مركز ميت غمر.‏



وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن تصادم ‏وقع بين سيارة نقل ركاب "كبوت" وسيارة نقل ثقيل بالقرب من قرية ميت أبو العربي، ونقلت سيارات ‏الإسعاف المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.‏



وبناء على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبل الدكتور أحمد رشدي، مدير مستشفى ميت غمر، والدكتور أحمد الشرقاوي، نائب مدير المستشفى، والدكتور مروة علي، مديرة الاستقبال، الحالات المصابة، وبالفحص تبين أن هناك حالتين خطرتين، بالإضافة إلى حجز إثنين آخرين في العناية ‏المركزة، وباقي الإصابات عبارة عن كسور وجروح، تم التعامل معهم في استقبال المستشفى.‏

وأسفر الحادث عن إصابة 11 طفلًا وهم: صفاء عادل محمود، 4 أعوام، ‏دخول عناية مركزة، وسعيد حسن عيد، 12 عامًا، اضطراب في الوعي، وتم خول العناية المركزة، وحياة ‏أحمد السيد، 16 عامًا، كسر بالساق اليمني، وابتسام السيد سعد، 12 عامًا، كسر بالساق اليمنى، ويوسف عيد ‏محمد، 13 عامًا، كسر بالذراع الأيمن، وألاء سعيد سعد، 17 عامًا، كسر بالساق اليسرى، وأسماء أحمد السيد ‏مصطفى، 14 عامًا، جرح قطعي بالرأس والجبهة، والسعيد مهدي السعيد، 15 عامًا، اشتباه كسر بالكتف ‏اليمنى واليسرى، وصفاء عطية عطية، 12 عامًا، كدمات سطحية، وعلاء محمد عباس، 15 عامًا، أشعة ‏على الكوع الأيمن، وإيمان عطية عطية، 15 عامًا، كسر بالساق الأيمن.



كما أصيبت 8 سيدات وهن: محصنة جلال علي مصطفى، 50 عامًا، كسر بالكتف واشتباه ‏كسر في الحوض، وأفراح عبد الله مصطفى، 50 عاما، اضطراب في الوعي، وتم دخولها العناية المركزة، ‏وهويدا عبده الجوهري، 55 عامًا، أشعة على الصدر والحوض، ورحاب عبد الحميد إبراهيم، 33 عامًا، ‏وفاطمة عبده عبد الرؤوف، 50 عامًا، اشتباه كسر بالكوع وصدمة عصبية، ورحاب عبد المجيد، 33 ‏عامًا، أشعة على الصدر والحوض، ونسمة عوض عبد الحميد، 32 عامًا، أشعة على الحوض، وبثينة ‏محمود عطية، 37 عامًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏



