اليوم السابع
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إزالة 6 حالات تعديات بالنجاجرة بكوم أمبو وأبو الريش بأسوان

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:23 م
إزالة 6 حالات تعديات بالنجاجرة بكوم أمبو وأبو الريش بأسوان حملة إزالة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات والإشغالات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بالإستمرار فى تنفيذ هذه الأعمال ، وكذا أعمال أعمال التطوير والتجميل لخلق متنفس حيوى وحضارى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.
 
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لعدد 3 حالات لطواحين الذهب بنطاق حى شرق بمنطقة النجاجرة والمقامة على أراضى زراعية على مساحة 584 م2، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة الشرطية والإدارة الزراعية بكوم أمبو ، فضلاً عن العاملين بالوحدة المحلية وحى شرق مدعمين بالسيارات والمعدات الثقيلة.
 
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن وبمشاركة للعاملين، وأيضاً المعدات إستهدفت تنفيذ 3 قرارات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 8280 م2بنطاق منطقة الأعقاب الكبرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش.
 
وشملت الحملة أيضاً إزالة للمبانى والأسوار الحديثة، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة لإزالة ورفع الإشغالات داخل السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية التابعة لنطاق حى غرب والتى إستهدفت رفع ومصادرة 350 حالة إشغال بدون محضر، و32 محضر إشغال طريق من خلال نواب رئيس المدينة، وكذا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى ، وأيضاً إدارة أمن ديوان عام المحافظة ولجنة المتابعة الميدانية.

 


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