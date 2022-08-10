إجراءات عملية لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت العامة والأندية ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية السبع بإعداد خطة ترشيد لاستهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت الخدمية ، على أن تتضمن اجراءات عملية وحلول غير تقليدية لترشيد الاستهلاك ، وأن تتحدد بعدد من المعايير أهمها ألا يحدث تأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أنه سيتم المراجعة الميدانية المستمرة لكل مكونات الخطة التي سيتم تقديمها ، بهدف ضمان التطبيق العملي وتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك على هامش اجتماعه اليوم بالتنفيذيين (رؤساء الوحدات المحلية – رؤساء القطاعات الخدمية – مكتب المستشار العسكري– الحماية المدنية)،في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة

حيث أشار المحافظ إلى تكليفات دولة رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم "عبر الفيديو كونفرانس "، منها: التكليف بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

ويأتي ذلك في اطار التعامل الفعال مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجب اتخاذ عدة إجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي ، حيث أشار دولة رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات للتعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة،وفي هذا الإطار كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن.