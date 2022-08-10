إجراءات حاسمة من الدولة لمواجهة الأزمات.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين.. إجراءات حاسمة من الدولة لمواجهة الأزمات.. مصطفى مدبولى يؤكد: متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية المحافظين.. تكليف ببدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.. ويوجه بضرورة إعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة.

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