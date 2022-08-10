أول مذكرة طعن رسمية على إعدام قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض

كتب أحمد إسماعيل

تقدم المحامي خالد البري، اليوم الأربعاء، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على الحكم الإعدام شنقا الصادر بحق المتهم محمد عادل قتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وأودع المحامى مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية.

وقع المتهم محمد عادل الصادر في حقه حكم الإعدام بتهمة قتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى عن طريق هيئة الدفاع عنه برقم 447 لسنة 2022، للطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا عن التهمة التي ارتكبها.

ومن المقرر، أن يقوم باقى المحامين المترافعين عن المتهم بتقديم مذكرات الطعن الخاصة بهم على الحكم الصادر ضد المتهم خلال أيام قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم الطعون.

ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات، التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك، وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الدقهلية برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، قضت فى 6 يوليو الماضى، حكما بإعدام قاتل زميلته نيرة أشرف، وأصدرت حيثيات الحكم فى 24 يوليو.