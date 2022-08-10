أبطال حقيقيون.. رجال الإنقاذ بأمريكا يحملون الأطفال لإنقاذهم من الفيضانات

كتبت ريهام عبد الله

وضع رجال الإطفاء في دنفر بولاية كولورادو، الأطفال على ظهورهم وأكتافهم كجزء من جهود الإنقاذ البطولية حيث غمرت الفيضانات مناطق كثيرة.

كان الأطفال جزءًا من 29 شخصًا تم إنقاذهم خلال الفيضانات التي حدثت الأحد الماضى، في المدينة والتي حدثت بعد سقوط أمطار غزيرة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

أثناء الخوض في مياه يصل ارتفاعها إلى مستوى الصدر، حمل رجال الإنقاذ الأطفال، وأحيانًا طفلان في كل مرة، من المياه العميقة ذات اللون البني إلى أرض جافة.

تمت مساعدة العديد من الأطفال من شاحنتهم الصغيرة التي تعطلت فجأة حيث علقت في نفق.



إنقاذ الأطفال



رجال إطفاء ينقذون الأطفال



رجال الإطفاء



رجل إطفاء ينقذ أطفال

ساعد رجال الإطفاء في إنقاذ العديد من الأطفال، من بينهم طفل رضيع، وقال أحدهم، :" إنهم يجلسون فوق سيارتهم في انتظار أن يتم إنقاذهم".

وتظهر صورة رجل إطفاء يسير للخلف خارج الماء مع طفلين على كتفيه، طوال كل ذلك، ساعد رجال الإنقاذ في الحفاظ على هدوء الأطفال.