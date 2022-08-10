آثار القاهرة: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منظمى حفل تخرج دفعة 2022

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار- جامعة القاهرة بأن مجلس الكلية المنعقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالكلية بتاريخ 8/8/2022، أنه قد نما إلى علم الكلية أنه تم تنظيم حفل لخريجي دفعة 2022، دون وجه حق ودون علم لإدارة الكلية وتعلن الكلية أنها غير مسئولة تماماً عن هذا الحفل.

وأشارت كلية الآثار فى بيان لها على الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أنه قد تم رفع الأمر إلى إدارة الجامعة للتحقيق فيه، واتخاذ الأجراءات القانونية تجاه منظمي هذا الحفل غير القانوني ودون موافقة الكلية .

وتهيب إدارة الكلية بالطلاب عدم التعامل مع أي جهات خارج إطار هذا الموقع هدفها الرئيسي تجميع الأموال بدون وجه حق وبطرق غير قانونية دون علم الكلية ، والكلية تخلي مسؤليتها عن أى إجراء مالى أو قانونى أو تنظيمى خاص بمثل هذه الاحتفالات غير القانونية ودون علم ولا موافقة كلية الآثار – جامعة القاهرة.