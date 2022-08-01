8 معلومات أعرفها عن أول حملة وطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية

منذ أيام أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية، لتحقيق تفاعل حقيقى مع المواطن ليتعرف أكثر على البيئة فى صورتها الحقيقية، وما تعرضت له من أخطار بفعل التغيرات المناخية، التى يجب أن نتصدى لها جميعاً للحفاظ على حياتنا، حيث ان الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كان مصدرها الأول توجيهات القيادة السياسية والذى اعطت حماية البيئة اهتمام وأسبقية من أجل المواطن وحياته واهتمت بإشراكه فى قضايا البيئة من خلال حملة اتحضر للأخضر، التى تضمنت بعد ذلك إطلاق ايكو ايجبيت كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية، واليوم حملة رجع الطبيعة لطبيعتها لتوعية المواطن، بأهمية التصدى لآثار التغيرات المناخية، وزرع فكر استدامة الموارد الطبيعية من أجل أبناءنا وشبابنا.



خلال هذا التقرير سيتم رصد أهم معلومات حول أول حملة وطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية:

1- يتم إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تحت شعار "رجع الطبيعة لطبيعتها "

2-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تنطلق فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر".

3-الحملة تأتى أيضا استمراراً لاستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجارى.

4-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تهدف إلى خلق وعى بيئى حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية للمشاركة الفعالة فى حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية.

5-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تسعى لتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا لابد أن نساهم فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة.

6-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تتضمن نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

7-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، تقوم بنشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.

8-الحملة الوطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية وشعار رجع الطبيعة لطبيعتها تحمل رسالة للعالم بأن المواطن شريك فى تنفيذ كافة خطط التصدى لآثار التغير المناخى بدمج التصدى للتغيرات المناخية فى حياة الأفراد والمجتمع ككل كما سيكون مؤتمر المناخ بمصر مؤتمراً تنفيذيا للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض.