وفد وزارة الاتصالات يبحث تفعيل بروتوكول التنمية المجتمعية الرقمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعا مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة سبل وآليات تنفيذ البرتوكول الموقع بين المحافظة والوزارة، في مجال التنمية المجتمعية الرقمية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم"بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الذي سبق وأن تم توقيعه بين المحافظة والوزارة في مجال التنمية المجتمعية الرقمية المستدامة.



في مستهل الاجتماع أكد "حبش" على أهمية البروتوكول الذي يتماشى مع الاستراتيجية التنموية التي أطلقتها المحافظة ، وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها قطاع الاتصالات ، وبما يتواكب مع خطة الدولة التي تنفذها الوزارة والمحافظة ضمن رؤيـة مصــر 2030 نحو التحول الرقمـي، من خلال المشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لبناء قدرات ومهارات الشباب المصري في مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية.



وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع وفد الوزارة الخطوات العملية والإجراءات اللازمة نحو تنفيذ مواد البرتوكول، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة للبدء في الدورات التدريبية في خمس محاور، والتي تشمل تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، تأهيل الشباب، ثقافة التعلم الالكتروني، المواطنة الرقمية والحماية من مخاطر الإنترنت، ومبادرة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على أهمية وتعظيم الاستفادة من البرتوكول في مجال تدريب المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة على المهارات الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعن طريق تطبيق تأهيل وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل المهني الحر، وإتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني، بجانب تمكين المرأة في مجال التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل المجتمعي والتجارة الإلكترونية.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الخطوات التي سيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف والبوابة الإلكترونية، والتي تتضمن الاشتراطات وإجراءات التسجيل بالاستمارة الإلكترونية التي سيتم نشرها، والمدة التي سيستغرقها كل محور من محاور البرنامج التدريبي.



شهد الاجتماع حضور: المهندسة رحاب يحيى نائب مدير الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية ورئيس اللجنة التنفيذية"نائباً "عن المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية، المهندس محمد بسيوني مدير إدارة تطوير محتوى البرامج الالكتروني، المهندس محمود ربيع مدير إدارة المتابعة والتقويم بالوزارة، داليا فيض الله مسئول المبادرة بالمحافظة ، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، ، أمل حسن وكيل وزارة التضامن سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة،والدكتور حاتم محمد ممثلاً عن جامعة بني سويف .

