اليوم السابع
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وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تفحم توك توك فى الدقهلية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 08:22 م
وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة تفحم توك توك فى الدقهلية جثة - أرشيفية
فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وأصيب صاحب مركبة بخارية "توك توك" وذلك بسبب اشتعال النيران فى التوك توك أثناء سيرة على الطريق العام "المنصورة - المنزلة" حيث شهد الطريق العام أمام قرية الدراكسة، بمركز منية النصر تجمع الأهالى حول "توك توك" بعد اشتعاله ومحاولة الأهالى المساعدة فى السيطرة على الحريق. 

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول بلاغ من أهالى قرية الدراكسة باشتعال حريق "توك توك" أثناء سيرة على الطريق العام أمام القرية.

 

تحركت قوة من مركز شرطة منية النصر وقوات الحماية المدنية وبالتحرى تبين تفحم مركبة بخارية "توك توك" ووفاة فاروق سمير محمد الألفى 36 عاما، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر، وإصابة السائق هانى السيد السيد أحمد 39 عاما، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة المركز، وحالته العامة مستقرة وتم نقلهما إلى مستشفى منية النصر المركزى وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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