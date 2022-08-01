وسائل إعلام عراقية: مقتل 3 أشخاص في قصف طائرة مسيرة لسيارة مدنية

كتب: أحمد جمعة

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني عراقي، الإثنين، تأكيده استهداف سيارة مدنية بواسطة طائرة مسيرة في قضاء "رانيا" بالقرب من محافظة السليمانية، وقال المصدر للسومرية نيوز إن "طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية في قضاء رانيا بالقرب من السليمانية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بالكامل"، مشيرا إلى أنه لم تعرف حتى الآن أعداد المصابين.

وكانت طائرة مسيرة قد استهدفت سابقا سيارة في مدخل قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية العراقية، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.