وزير النقل بولاية ألمانية: الغرب ضيع فرصة ذهبية لبناء علاقات المنفعة مع روسيا

كتب أحمد عرفة

اتهم وينفريد هيرمان، وزير النقل فى ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، الدول الغربية بتضييع فرصة ذهبية لبناء علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا، مما تسبب فى رد فعل رهيب ضده، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير النقل فى ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية إن الزعماء الغربيين أتيحت لهم الفرصة لبناء هيكل أمنى جديد فى القارة، مع مراعاة مصالح روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة، فور انتهاء الحرب الباردة.

وتابع وزير النقل فى ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، الغرب تجاهل الفرصة، وتم السماح لحلف الناتو بالتوسع شرقا.