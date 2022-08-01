اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الأسرة التونسية تبحث استعدادات عقد المؤتمر العربي لكبار السن بأكتوبر

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:48 م
وزيرة الأسرة التونسية تبحث استعدادات عقد المؤتمر العربي لكبار السن بأكتوبر تونس - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، مع الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، الاستراتيجية العربية لكبار السن والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العربي حول كبار السنّ الذي تعتزم جامعة الدول العربيّة تنظيمه بتونس خلال شهر أكتوبر القادم. 


وذكرت وزارة الأسرة التونسية -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزيرة بالأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش تمثيلها لتونس في أشغال الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية في إطار احتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب.


وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان مناسبة للتنسيق والتشاور حول التمكين الاقتصادي للمرأة الاتجاه نحو تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين حول توظيف النساء في ظل التغييرات المناخية ومناقشة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز بالدول العربية والإعداد لإعلان القاهرة للمرأة العربية أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030.


وأبرزت الوزيرة، خلال اللقاء، الأولوية القصوى التي تحظى بها الطفولة المبكرة في تونس، مستعرضة جهود الوزارة في تنفيذ برنامج الروضة العمومية، بالتعاون مع شركائها، خاصة في المناطق النائية وذات الكثافة السكانية بهدف تجسيم تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في الانتفاع بالخدمات قبل المدرسية.


تونس

وزارة الأسرة التونسية

آمال بلحاج موسى

جامعة الدول العربية

هيفاء أبو غزالة



الموضوعات المتعلقة

تونس تعفى الجزائريين المغادرين أراضيها من إجراءات جائحة كورونا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 ص

سلطات تونس: 1100 ضحية اتجار بالبشر فى البلاد عام 2021

الأحد، 31 يوليه 2022 04:00 ص

تونس ترفض تصريحات أمريكية حول الاستفتاء وتستدعى القائمة بأعمال السفير الأمريكى

السبت، 30 يوليه 2022 01:02 ص

عقب إقرار الدستور الجديد.. خطوات سياسية تترقبها تونس.. الاستعداد لانتخابات البرلمان بغرفتيه.. تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية.. قيس سعيد: سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابى.. ويؤكد: دولتنا مستقلة

الجمعة، 29 يوليه 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة