اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب وواجبنا حماية المتظاهرين

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:12 ص
وزارة الدفاع العراقية: الجيش في خدمة الشعب وواجبنا حماية المتظاهرين القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي في خدمة الشعب، وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي، ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب".

وأضافت الوزارة أن "واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع حدوث أي خرق أمني، وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف"

 


وزارة الدفاع العراقية

الجيش العراقي

الشعب العراقي

المنطقة الخضراء

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