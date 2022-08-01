نائب وزير الصحة يلتقى وفدا من مستشفيات دمياط لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية

قام الدكتور إيهاب كمال بالاجتماع مع وفد من مديرية الصحة بدمياط وذلك وفق تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

ويهدف الاجتماع إلى تنشيط المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد والتى تم تفعيلها بعدد من مستشفيات دمياط، على رأسهم مستشفى الزرقا المركزى ومستشفى عزبة البرج المركزى وكذلك مستشفى الروضة المركزى وتضمن اللقاء كيفية التعامل وفق برنامج المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد والتى انطلقت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان هذه المبادرة تعد من اهم المبادرات المفعلة لتخفيف العبء على المرضى، لافتا إلى أن تفعيلها يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك عن طريق تقديم الاستشارات الجامعية والرعاية الصحية للمريض والحالات التى تطلب كفاءة عالية من التشخيص والخدمة.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن ثلاث مستشفيات داخل المحافظة استقبلت تلك المبادرة، مشددا على وجود اتجاه لتعميم المبادرة داخل عدد آخر من مستشفيات دمياط خلال الفترة المقبلة.