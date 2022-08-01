ميناء دمياط يستقبل السفينة "AVRA I" وعلى متنها 52 ألف طن من القمح

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة ( AVRA I ) و التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 189 م وعرضها 32 م بغاطس 12.60 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52.500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح وتخزينة في إطار جهود الدولة من إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية و التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5491 طن تشمل : 200 طن يوريا و 2090 طن اسمنت و 2301 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31713 طن تشمل : 4800 طن خردة و 1200 طن مولاس و 23 طن حديد و 3202 طن ابلاكاش و 6000 طن ذرة و 15695 طن قمح و 1152 خشب زان و 500 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 77 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 453 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 506 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3280 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 23368 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 222643 طنا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3278 شاحنة .