موسكو: دول توقف بشكل رسمى التعاون معنا فى مجال تسليم المجرمين

وأضاف تارابرين حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن روسيا تلقت من دول غربية خلال أول شهرين من العام الجاري 4 ردود فقط برفض تسليم المجرمين، وذلك لأسباب موضوعية، بينما تلقت في الفترة ما بين مارس ويونيو من العام الجاري 60 ردا بالرفض، 28 منها على الأقل بحجج سياسية، معبرا عن اعتقاده بأن مثل هذه الأعمال تلحق ضررا بالجهود المشتركة للمجتمع الدولي في مواجهة الجرائم.

جدير بالذكر أن روسيا تطالب بضم سجين روسي في ألمانيا مدان بجريمة قتل إلى صفقة تبادل السجناء المحتملة التى يجرى التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، في المقابل، قال البيت الأبيض يوم السبت إن احتجاز اثنين من الأمريكيين بشكل غير قانوني كرهائن ومقايضتهما بالسجين " فاديم كراسيكوف" الموجود في دولة ثالثة" ليس عرضا جادا.