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موسكو: الوضع الآن أسوأ مما كان فى عهد الحرب الباردة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:25 م
موسكو: الوضع الآن أسوأ مما كان فى عهد الحرب الباردة مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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شكك نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف في جدوى المقترح الأمريكي حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة يحل محل معاهدة "ستارت-3"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إنه قبل أكثر من شهر كتبت أن قضايا الاستقرار الاستراتيجي التي لا يمكن حلها بدوننا، تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للأمريكيين.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن الاقتراح الأمريكي، جيد ، ولكن أود الإشارة مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ مما كان في عهد الحرب الباردة، وأسوأ بكثير، وهذا ليس ذنبنا، والأمر الرئيسي هو هل نحتاج إلى ذلك بشكل عام؟ إن العالم قد تغير.

 


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