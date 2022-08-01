اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع صيدلى واصابة زوجته ونجليه فى حادث تصادم بالبحيرة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:18 ص
مصرع صيدلى واصابة زوجته ونجليه فى حادث تصادم بالبحيرة اسعاف.. ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائى "جيت سكى" وقارب أفراد هوائى بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين "جيت سكى" قيادة (طالبة - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة) وقارب هوائى يستقله أربع أشخاص (صيدلى "متوفى" – زوجته ونجليه "بهما إصابات متفرقة" إثر الحادث وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج) .. وتم ضبط المتسببة فى الحادث فى حينه ، وبسؤالها أفادت بإصطدامها بالمذكورين دون قصد .. وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.
 

حادث

تصادم

اصابة

مستشفي

دراجه مائيه

صيدلى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة