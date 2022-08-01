مصرع صيدلى واصابة زوجته ونجليه فى حادث تصادم بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائى "جيت سكى" وقارب أفراد هوائى بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 مما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وهروب مرتكبة الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين "جيت سكى" قيادة (طالبة - مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة) وقارب هوائى يستقله أربع أشخاص (صيدلى "متوفى" – زوجته ونجليه "بهما إصابات متفرقة" إثر الحادث وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج) .. وتم ضبط المتسببة فى الحادث فى حينه ، وبسؤالها أفادت بإصطدامها بالمذكورين دون قصد .. وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.