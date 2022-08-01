مشاورات ليبية حول تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفى، ونائبا المجلس، موسى الكونى وعبد الله اللافي، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وذلك لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية.

وقدم المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة خلال الاجتماع، التعازي لأسر الضحايا، الذين قضوا في حادثة حريق صهريج وقود بمنطقة بنت بية، داعيين الله بالشفاء العاجل للجرحى، كما وجه المجلس رئيس الحكومة، بضرورة الاهتمام بالجرحى ونقلهم للمراكز والمستشفيات المتخصصة.

واستعرض المجلس مع رئيس الحكومة الليبية، الإجراءات التي اتخذتها حكومته، في العديد من القطاعات، لاسيما ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل المدن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء، على أهمية استمرار العمل الأمني، وذلك بزيادة تفعيل عمل الأجهزة المختصة، ومتابعتها في أداء دورها المناط بها.