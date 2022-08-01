غلق وتشميع 4 مراكز طبية خلال حملة في قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قاموا بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة علي عدد من المنشآت الطبية الخاصة "مستشفيات خاصه - مراكز طبيه متخصصه - عيادات خاصه" بمدينة قنا، بقيادة رائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، والدكتور مصطفى فؤاد النحاس، مدير إدارة العلاج الحر.



وأضاف الداودي، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر غلق وتشميع لعدد 4 منشآت طبيه لعدم وجود ترخيص وكذلك لمخالفة شروط الترخيص وعدد محضر لحيازة ادوية غير مصرح بحيازتها داخل إحدى المراكز الطبية.



وأكد محافظ قنا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير.









غلق وتشميع 4 مراكز طبية خلال حملة بقنا (1)



غلق وتشميع 4 مراكز طبية خلال حملة بقنا (2)



غلق وتشميع 4 مراكز طبية خلال حملة بقنا (3)



