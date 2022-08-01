اليوم السابع
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غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية فى فاقوس بالشرقية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:04 ص
غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية فى فاقوس بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية ـ فتحية الديب

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شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، حملة تفتيشية لغلق وتشميع مراكز وسناتر الدروس في أماكن متفرقة بنطاق ودائرة مركز ومدينة فاقوس.

أسفرت الحملة عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية في مناطق متفرقة بنطاق رئاسة مركز ومدينة فاقوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة فاقوس، في بيان له، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، منوهًا بأن قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة سيتم تنفيذه بمنتهى الدقة والحزم.

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات (1)

 


جانب من الحملات (2)

 

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات (3)

 

 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات (4)

 


 


الشرقية

غلق مركز الدروس الخصوصية

فاقوس



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