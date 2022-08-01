اليوم السابع
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صيانة 98 عمود إنارة في مركز المحلة وعلى الطريق السريع بالغربية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:37 م
صيانة 98 عمود إنارة في مركز المحلة وعلى الطريق السريع بالغربية صياعة أعمدة الإنارة
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على أن مسئولى الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة قاموا بأعمال إنارة بالوحدات المحلية لقرى بشبيش و صفط تراب ومحلة حسن ومدخل دمرو وطريق المحلة طنطا السريع.

حيث تَم صيانة 98 عامود انارة 15 عامود إنارة بمدخل عزبة الإنشا بالوحدة المحلية لبشبيش و 15 عامود إنارة على طريق كفر الجنينة  ميت الليت وصيانة 10 أعمدة إنارة بقرية صفط تراب و تركيب 10 لمبات ليد  وصيانة 20 عامود إنارة و تركيب 10 لمبات ليد جديدة على طريق المحلة دمرو بنطاق وحدة محلة حسن ، و صيانة 18 عامود إنارة و تركيب 6 لمبات ليد جديدة بمدخل قرية دمرو و كذلك تم الانتهاء من صيانة 10 أعمدة بطريق المحلة طنطا السريع كما تم صيانة 10 اعمدة و تركيب لوحة كهرباء جديدة امام مزلقان العلو.
 
 أكد "الجروانى "علي استمرار أعمال إنارة الطرق الرئيسية بمركز المحلة يومياً حرصاً على سلامة المواطنين و استجابة لمطالبهم.

 


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