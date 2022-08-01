صيانة 98 عمود إنارة في مركز المحلة وعلى الطريق السريع بالغربية

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على أن مسئولى الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة قاموا بأعمال إنارة بالوحدات المحلية لقرى بشبيش و صفط تراب ومحلة حسن ومدخل دمرو وطريق المحلة طنطا السريع.

حيث تَم صيانة 98 عامود انارة 15 عامود إنارة بمدخل عزبة الإنشا بالوحدة المحلية لبشبيش و 15 عامود إنارة على طريق كفر الجنينة ميت الليت وصيانة 10 أعمدة إنارة بقرية صفط تراب و تركيب 10 لمبات ليد وصيانة 20 عامود إنارة و تركيب 10 لمبات ليد جديدة على طريق المحلة دمرو بنطاق وحدة محلة حسن ، و صيانة 18 عامود إنارة و تركيب 6 لمبات ليد جديدة بمدخل قرية دمرو و كذلك تم الانتهاء من صيانة 10 أعمدة بطريق المحلة طنطا السريع كما تم صيانة 10 اعمدة و تركيب لوحة كهرباء جديدة امام مزلقان العلو.

أكد "الجروانى "علي استمرار أعمال إنارة الطرق الرئيسية بمركز المحلة يومياً حرصاً على سلامة المواطنين و استجابة لمطالبهم.