اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:50 ص
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صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات يوليو على رأسها "المقاولات" بنسبة 10.3%

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 ص
صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات يوليو على رأسها "المقاولات" بنسبة 10.3% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.3%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 8.7%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.7%، 7.5%، 7.1%، على التوالي.

 

وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 6.8%، 6.7%، 6.5%، على التوالى، وزاد قطاعى الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 4.7%، 4.3%، على التوالى، كما ارتفعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.2%، على التوالى، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، 2.3%، على التوالي.

 

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 9467.08 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1868.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 2734.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.53% ليغلق عند مستوى 11599.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.82% ليغلق عند مستوى 3487.17 نقطة.

 

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 633.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 356.3 مليار جنيه إلى 366.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 114.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5%.

 

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 465.6 مليار جنيه إلى 480.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.


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