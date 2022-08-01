سفيرة الإمارات بالقاهرة للإمام الأكبر: الأزهر دوره محورى فى محاربة التطرف

كتب ـ لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، اليوم الإثنين بمقر مشيخة الأزهر.

وأعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر؛ هذا الرمز الجليل الذي يقوم بدور عالمي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والسلام العالمي وتعزيز الأخوة الإنسانية وتحسين صورة الإسلام واندماج المسلمين في المجتمعات الغربية، مؤكدة أن الأزهر يقوم بدور محوري مهم في نشر قيم وسماحة الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة.

من جانبه، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالسفيرة الجديدة، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها وفترة عملها بالقاهرة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يضطلع بدور كبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات الشقيقة وقيادتها الرشيدة، وأهمية هذا التعاون في خدمة القضايا العلمية والفكرية وقضايا الأمة على الصعيد العالمي والحوار بين الشرق والغرب.