ريشى سوناك يتهم منافسته على زعامة المحافظين بالفشل فى مساعدة المزارعين بعد بريكست

كتبت رباب فتحى

اتهم وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشي سوناك منافسته على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا ليز تروس بالفشل في تحديد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمساعدة المزارعين في المملكة المتحدة بعد أن تعهدت وزيرة الخارجية بـ "إطلاق العنان" للصناعة من خلال رفع القيود، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال المتحدث باسم فريق سوناك "إعلان ليز تروس اليوم لا يفعل شيئًا للمزارعين والطعام". "إنها تلوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشل في رؤية الفرص التي يتيحها بريكست لمساعدة المزارعين وإنتاج الغذاء".

وفي وقت سابق ، قال سوناك إن تعهده بخفض الضرائب "يمكن تحمل تكلفته تمامًا" حيث دافع عن وعده بتخفيض المعدل الأساسي إلى 16 في المائة بحلول نهاية البرلمان المقبل إذا أصبح رئيسًا للوزراء.

وتحدث المستشار السابق إلى برنامج راديو 4 توداي في بي بي سي في وقت سابق وأصر على أنه سيكون من الممكن خفض الضرائب مع "زيادة الإنفاق العام على مستوى منضبط وتقليل الاقتراض".

في مكان آخر من حملة زعامة حزب المحافظين ، تعهدت ليز تروس ، وزيرة الخارجية ، بـ "إطلاق العنان" للزراعة البريطانية من خلال تحرير القيود التنظيمية وحصلت على دعم نائب آخر رفيع المستوى.

سيواجه كلا المرشحين استجوابًا فى ثانى فاعلية انتخابية من بين 12 حدثًا رسميًا خلال الصيف في إكستر في الساعة 7 مساءً.